سالم الشبحي يكشف آخر التطورات حول فيروس كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020

الشحات غريب

كشف الدكتور سالم الشبحي رئيس الصحة بالانتقالي الجنوبي ورئيس لجنة مجابهة فيروس كورونا بأنهم في قيادة لجنة الصحة بالإنتقالي والشعب الجنوبي واجهوا موجة فيروس كورونا في ظرف صعب وذلك بسبب تدهور الوضع الصحي في جنوب اليمن، والذي تم تدميره منذ 30عاما.



وقال الشبحي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" لم توجد للأسف الشديد مستشفيات للحميات والوبائيات وقاموا بافتتاح محجرين للكورونا وتطوع فيها الأطباء والتمريض وكل الخيرين الذين واجهو وجابهوا الوباء وللأسف الشديد فقدوا الكثير من زملائهم ومن المرضى ، وطالبوا المنظمات الدولية بمساندتهم وهناك من ساندوا في مجابهة الموجة الاولى ثم توقفوا.

وطالب الجميع بمساندتهم حاليا في الاستعدادت للموجة الثانية مؤكداً بأن الطواقم المحلية من الاطباء والتمريض وكل من عمل في الموجة الأولى مستعدين لتقديم واجبهم في هذا الجانب, وتم افتتاح مركز للحميات تحت ادارة منظمة الصليب الاحمر الدولي في حرم مستشفى الجمهورية وايضا مركز للحميات في مجمع المعلا ولكن فقط للحميات البسيطة والمتوسطة اما حالات الكورونا تحال حاليا الى محجر مستشفى الجمهورية التعليمي .

وطالب المنظمات الدولية والحكومة والجميع مساعدتنا لافتتاح جميع المحاجر في كل المحافظات الجنوبية ودعم ذلك بالمستلزمات وكل الاحتياجات لذلك. نؤكد بان طواقمنا المحلية مستعدة للعمل كما عهدهم الشعب الجنوبي في احنك الظروف.

وقال نحن لن نستسلم وهذا واجبنا الوطني نقدم كل مانستطيع تجاه شعبنا الجنوبي الصابر ومستعدين بالطواقم المحلية وبالمحاجر الذي افتتحناها سابقا وبالمعدات والخبرات المحلية الذي تدربت اثناء الموجة الاولى وبالامكانيات المتاحة وسنظل في الصفوف الامامية ونطالب الحكومة و المنظمات الدولية والمؤسسات المحلية وفاعلي الخير لمساندتنا في ذلك. شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا