محافظ حضرموت يعزي في وفاة الشخصية الاجتماعية والعسكرية الشيخ سالم عبود بابيتر المرشدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أصدق التعازي والمواساة، في وفاة الشخصية الاجتماعية والعسكرية الشيخ سالم عبود بابيتر المرشدي.



وأعرب المحافظ عن عظيم الحزن لوفاة الشيخ سالم بابيتر، مثمناً أدواره في المجال العسكري، وخدمة المجتمع، وحل الخلافات بين أفراده.

متقدماً بالتعازي لأولاده، أحمد وعمر ومحفوظ، وأسرته كافة، سائلاً المولى تعالى بأن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون.