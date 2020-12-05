شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يعزي في وفاة الشخصية الاجتماعية والقبلية الشيخ سعد بن سالم التميمي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أصدق التعازي والمواساة، في وفاة الشخصية الاجتماعية والقبلية الشيخ سعد بن سالم التميمي.

وأعرب المحافظ عن عظيم الحزن لوفاة الشيخ سعد التميمي، مثمناً أدواره في خدمة المجتمع بمديرية تريم، وحل الخلافات. متقدماً بالتعازي لأسرة وذوي الفقيد كافة، سائلاً المولى تعالى بأن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. انا لله وانا اليه راجعون.

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