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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي بنيران القوات الشرعية جنوب مارب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم مصرعهم وأصيب اخرون بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات القتال جنوب محافظة مارب.
وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن العديد من عناصر مليشيا الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح في كمين لأبطال الجيش الوطني والمقاومة بأطراف جبل مراد، فيما استعاد الأبطال عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وفي السياق، استهدفت مدفعية الجيش الوطني مواقع وتجمعات للمليشيات الحوثية في مواقع متفرقة بالجبهة، وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.
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