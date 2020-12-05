اللواء بن بريك يُعزّي بوفاة السياسي والدبلوماسي العقيد مثنى الحوثري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020 بعث اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، برقية عزاء ومواساة بوفاة العقيد مثنى عبدالقوي الحوثري، السياسي والدبلوماسي والشخصية الاجتماعية ورجل الاقتصاد المعروف.

وعدد بن بريك في برقيته مناقب الفقيد وأدواره في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية. وأعرب رئيس الجمعية الوطنية عن بالغ تعازيه لأولاد واسرة و ذوي الفقيد وزملائه ومحبيه ومشاطرتهم الحزن في هذا المصاب الأليم . وابتهل اللواء بن بريك في ختام برقيته إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح الجنان، ويلهمنا وإياكم جميعا الصبر والسلوان . إنّا لله وإنّا إليه راجعون..

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