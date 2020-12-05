هادي يشيد بدور أبناء تعز وصمودهم وإستبسالهم في مواجهة قوى الإنقلاب الحوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020

اشاد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بدور ابناء تعز وإسهاماتهم الميدانية وصمودهم واستبسالهم في مواجهة قوى التمرد والانقلاب من المليشيا الحوثية الإيرانية في مختلف الجبهات وكسر كل محاولات الحصار وأساليبها الاجرامية التي سلكتها وتسلكها عصابة الكهنوت والاجرام تجاه تعز وابنائها.. مؤكداً ان تعز قدمت في سبيل ذلك كوكبة من خيرة أبنائها.



وأكد رئيس الجمهورية خلال استقباله اليوم لمحافظ تعز نبيل شمسان، على ضرورة توحيد الجهود الرسمية والشعبية لاستكمال تحرير محافظة تعز، وتفعيل عمل مؤسسات الدولة المختلفة الخدمية والأمنية.

وقال رئيس الجمهورية" يجب على الجميع العمل كفريق واحد من اجل أبناء محافظة تعز الذين عانوا الكثير نتيجة الحرب الاجرامية التي تشنها مليشيا الحوثي الانقلابية، دون اقصاء او تهميش لاحد، وقال على الجميع تجاوز الخلافات والحسابات الحزبية والمناطقية الضيقة وان يضعوا مصلحة تعز اولا ً لتوحيد الجهود وتحرير كافة المناطق بصورة عامة.

من جانبه عبر محافظ تعز عن تقديره وشكره لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.. مستعرضا الجهود المبذولة في تطبيع الحياة وتصحيح الاختلالات كنتاج الحرب التي شنتها المليشيا الانقلابية على تعز ودمرت معها مؤسسات الدولة ونهبت مقدراتها.. مؤكداً ان السلطة المحلية بالمحافظة عملت وبتعاون الجميع على اعادة تفعيل مؤسسات الدولة ومكاتبها لتتمكن من تقديم خدماتها للمواطنين.. مشيرا في هذا الصدد الى جملة الاعمال والجهود التي يمكن لها تجاوز تحديات الوضع الراهن بالمحافظة وتوحيد الصف الوطني.