شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يفتتح 13 مشروعاً لرصف بعض شوارع للمكلا وتأهيل شبكات الصرف الصحي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، 13 مشروعاً لرصف شوارع مدينة المكلا ، وإعادة تأهيل بعض شبكات الصرف الصحي، بتمويل من البنك الدولي.



وتعرف المحافظ البحسني من مدير الأشغال العامة بحضرموت المهندس عبدالرحيم حوري، إلى شرح حول هذه المشاريع التي تتضمن أعمال رصف لـ 6 مشاريع من الغويزي إلى الجهة المقابلة لمحطة بلخشر بديس المكلا، و 2 مشاريع في منطقة شعب البادية، وكذا 4 مشاريع رصف أخرى في الشوارع الداخلية لكورنيش المحضار، إلى جانب مشروع رصف شارع مسجد عمر وسوق النساء.

ويشمل كل مشروع تنفيذ أعمال رصف لـ8 ألاف متر مربع من الأحجار، الى جانب تأهيل بعض شبكات الصرف الصحي أسفل أعمال الرصف.