محافظ شبوة يحذر من مخطط حكومة هادي لنقل المعارك الى محافظته

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – شبوة

حذر محافظ محافظة شبوة الشيخ أحمد الحسن الامير من مؤامرة نقل مقرات المناطق العسكرية التابعة للمليشيات الموالية للعدوان من مدينة مأرب الى عدد من المناطق في محافظة شبوة .

واعتبر الامير مخطط نقل قيادة المنطقة العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة إلى بيحان ومدينة عتق عاصمة المحافظة ، سوف يحول محافظة شبوة إلى ساحة حرب مفتوحة خلال الفترة القادمة .

ودعا المحافظ الأمير كافة عقلاء واحرار محافظة شبوة إلى إفشال هذا المخطط ومنع حكومة الفار هادي من تحويل مناطقهم واوديتهم إلى ساحات حرب مفتوحة مستقبلاً ، مؤكداً إن مخطط حكومة الفار هادي يستهدف شبوة وامنها وسلامها الاجتماعي ويهدف إلى تشديد القبضة العسكرية على المناطق والحقول النفطية وسيدفع ثمن هذا المخطط الخطير ابناء وقبائل محافظة شبوة .

وطالب كافة احرار شبوة وحريب وبيحان باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع تحويل مناطقهم إلى ممرات أمنة لمرتزقة العدوان السعودي والامريكي ، والاسهام في أفشال هذا المخطط .