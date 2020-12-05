محافظ شبوة يحذر من مخطط حكومة هادي لنقل المعارك الى محافظته

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – شبوة
حذر محافظ محافظة شبوة الشيخ أحمد الحسن الامير من مؤامرة نقل مقرات المناطق العسكرية التابعة للمليشيات الموالية للعدوان من مدينة مأرب الى عدد من المناطق في محافظة شبوة .
واعتبر الامير مخطط نقل قيادة المنطقة العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة إلى بيحان ومدينة عتق عاصمة المحافظة ، سوف يحول محافظة شبوة إلى ساحة حرب مفتوحة خلال الفترة القادمة .
ودعا المحافظ الأمير كافة عقلاء واحرار محافظة شبوة إلى إفشال هذا المخطط ومنع حكومة الفار هادي من تحويل مناطقهم واوديتهم إلى ساحات حرب مفتوحة مستقبلاً ، مؤكداً إن مخطط حكومة الفار هادي يستهدف شبوة وامنها وسلامها الاجتماعي ويهدف إلى تشديد القبضة العسكرية على المناطق والحقول النفطية وسيدفع ثمن هذا المخطط الخطير ابناء وقبائل محافظة شبوة .
وطالب كافة احرار شبوة وحريب وبيحان باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع تحويل مناطقهم إلى ممرات أمنة لمرتزقة العدوان السعودي والامريكي ، والاسهام في أفشال هذا المخطط .
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