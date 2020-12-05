إب.. امرأة تعذّب طفلة حتى الموت

توفت طفلة في الثامنة من عمرها، جراء التعذيب الذي تعرضت له من قبل زوجة والدها، في محافظة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية في مديرية السياني "جنوب"، إن الطفلة "ن ا" توفت بعد تعرضها للضرب والتعذيب في أجزاء مختلفة جسدها من قبل زوجة أبيها.



وأضافت المصادر أن الطفلة وهي يتيمة الأم، تعرضت لضرب مبرح من زوجة أبيها، بدت أثاره في أجزاء مختلفة من جسدها أدى إلى وفاتها.



والحادثة التي لاقت تنديد واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، شهدتها قرية "ريمة" من عزلة صهبان بمديرية السياني.



وبحسب المصادر فإنه تم إلقاء القبض على الجانيةوزوجها الذي كان ينوي دفن الطفلة والحادثة معاً، قبل أن يتدخل الأهالي ويبلغوا الجهات المعنية التي نقلت الجثة إلى ثلاجة الموتى بمركز المحافظة.



وأدت حوادث التعنيف الأسري، إلى وفاة عدد من الأطفال في محافظة إب، خلال السنوات الماضية، في ظل غياب الإجراءات الرادعة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.



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