محافظ أبين يطلع على الأوضاع الصحية والتعليمية في منطقة خبر المراقشة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اطلع محافظ أبين اللواء الركن أبوبكر حسين، اليوم، على الأوضاع الصحية والتعليمية في منطقة خبر المراقشة بمديرية خنفر.



وتعرف محافظ أبين، على سير العمل والخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين في مستوصف المنطقة .. موجها مكتب الصحة في أبين بتوفير احتياجات المستوصف.

كما ناقش المحافظ حسين، مع الإدارة التربوية بالمنطقة سير العملية التعليمية .. ووجه إدارة التربية في أبين بحل مشاكل المعلمين والمتعاقدين.

وفي السياق، زار محافظ أبين، مستشفى أحور، واطلع على سير العمل واحتياجات المستشفى للكوادر الطبية، كون المستشفى تعمل على مدار الساعة وتستقبل ضحايا الحوادث المرورية في الطريق الساحلي الرابط بين عدن والمكلا بشكل شبه يومي .. مكلفا مكتب الصحة في أبين بالتنسيق مع المنظمات الدولية لدعم المستشفى من أجل مواصلة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى.

كما اطلع محافظ أبين على المخزون المائي في حقول مياه أحور التي يستفيد منها نحو 20 ألف نسمة من سكان أحور.