البحسني يدشن جسري حلّة وابن سيناء المعلّقين وجسر امبيخة الأرضي ضمن الاحتفالات بعيد الاستقلال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020

الخليج 365 - المكـلا

دشن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، ثلاثة جسور بمدينة المكلا، في سياق افتتاحه لمشاريع في قطاع الطرق والجسور، بمناسبة احتفالات بلادنا بالذكرى 53 للاستقلال الوطني 30 نوفمبر.



حيث دشن المحافظ، "جسر حلة المعلق"، الذي يقع في الجهة الغربية لمدخل مدينة المكلا، ويربط المدينة بعدة محافظات (شبوة،أبين، عدن) ومحافظات الجمهورية.

يبلغ طول الجسر 325 متر طولي، ويتكون من 5 فتحات كل فتحة عرضها 25 متر بإرتفاع 6 أمتار، وجدران ساندة بطول 100 متر في كل إتجاه.

ويحتوي الجسر على خطي مرور للسيارات يصل عرض كل جانب 10 امتار، ويقوم الجسر خوازيق عميقة يصل الى 25 متر تحت الأرض.

كما دشن محافظ حضرموت، "جسر ابن سيناء المعلق"، بطول 415 متر طولي، ويتكون من 7 فتحات كل فتحة بعرض 25 متر، وبإرتفاع 6 أمتار، وجدران خرسانية ساندة بطول 100 متر في كل إتجاه.

ويحتوي الجسر على خطي مرور للسيارات يصل عرض كل جانب 10 أمتار، ويقوم الجسر على خوازيق عميقة تصل عمقها إلى 12 متر تحت الأرض.

وقد تم إضافة فتحتين للجسر كل فتحة بعرض 20 متر وبإرتفاع 6 أمتار تم تصميمها بما يتناسب مع التصميم الأساسي للجسر.

الجسران تنفيذ مجموعة العمودي للتجارة والمقاولات، بتمويل من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت.

ودشن المحافظ، "جسر امبيخة الأرضي" بطول 132 متر وعرض 32 متر ،بتكلفة إجمالية 964942 دولار، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، تنفيذ شركة جولدن قيت، تم تشييد الجسر الأرضي، لمعالجة الأضرار التي شهدها الجسر بسبب السيول.

وأكد المحافظ أهمية هذه الجسور في معالجة التقطعات في الطريق الدولي العام، وانهاء معاناة المواطنين واستمرار تنقلهم أثناء تدفق السيول، واعرب المحافظ عن خالص الشكر والعرفان لدولة الكويت الشقبقة لدعمها ومساندتها لشعبنا في مختلف المراحل، وتمويلها لجسري حلة وابن سيناء عبر الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت، مشيداً بجودة العمل في الجسور، ومؤكداً أهمية انجاز هذه المشاريع الكبيرة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها بلادنا، شاكراً جهود مجموعة العمودي للتجارة والمقاولات، وإتقانها للعمل في قطاع الطرق والجسور.

وكرّم المحافظ، في حفل أقيم بالمناسبة المساهمين في انجاز العمل في الجسرين، كما جرى تكريم المحافظ نظير دعمه ومساندته في تشييد الجسرين ومشاريع الطرق.

حضر الافتتاح والحفل ، القائم بأعمال وزير الأشغال العامة والطرق، وكيل الوزارة لقطاع الأشغال، المهندس حسين عوض العقربي، ووكلاء الوزارة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، ووكلاء المحافظة، والوكلاء المساعدين، وقيادات مدنية وعسكرية وأمنية.