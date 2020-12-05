نائب الرئيس يعزي في وفاة السياسي ياسين عبده سعيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة في وفاة السياسي الأستاذ ياسين عبده سعيد، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء.



وأشار نائب رئيس الجمهورية في البرقية إلى مناقب الفقيد ومواقفه التي جسدها طيلة حياته، ودوره في إثراء الحياة السياسية والتجربة الديمقراطية، إضافة إلى دوره في العمل هيئة مكافحة الفساد.

وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.