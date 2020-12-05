مليشيا الحوثي تعاود استهداف أحياء بالتحيتا وحيس في الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020
الخليج 365 ـ الحديدة
صعدت مليشيات الحوثي، قصفها على أحياء سكنية جنوب الحديدة، غرب اليمن، غداة ارتكابها مجزرة بشعة.. حيث استهدفت المليشيات القُرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا.
وذكر مصدر محلي أن المليشيات الحوثية أطلقت النار من أسلحتها المتوسطة على القُرى السكنية ومزارع المواطنين بصورة متعمدة وكثيفة.
وقال المصدر، إن المليشيات فتحت النار من أسلحة معدل البيكا الرشاشة المختلفة صوب المنازل والمزارع، مسببة حالة من الخوف والهلع في أوساط المزارعين والسكان.
وفي حيس، عاودت مليشيات الحوثي استهداف الأحياء السكنية بمدينة حيس بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والقناصة.
مصادر محلية في حيس ذكرت أن مليشيات الحوثي أطلقت نيران أسلحتها صوب منازل المواطنين في أحياء سكنية متفرقة من المدينة، باستخدام أسلحة معدل البيكا والأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7 ، كما أطلقت النار من الأسلحة القناصة بصورة كثيفة.
وأضافت المصادر، أن استهداف المليشيات أثار حالة رعب وفزع في صفوف المدنيين لا سيما النساء والأطفال الذين يعيشون في حالة خوف دائم جراء قصف واستهداف مليشيات الحوثي المتواصل لمنازلهم.
كما رصدت القوات المشتركة تحليق 4 طائرات مسيرة لمليشيات الحوثي في سماء مديريتي حيس والتحيتا ومنطقة الجبلية
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