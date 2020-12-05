القوات المشتركة تصد هجوماً حوثياً في الحُشا بالضالع وتكبِّدهم خسائر فادحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أفشلت وحدات من القوات المشتركة محاولة هجومية وتسللية شنتها مليشيا الحوثي باتجاه قطاع "الحرّة- قَروض"، شرقي مديرية الحُشا، بمحافظة الضالع (جنوبي اليمن).



وأكد مصدر عسكري ميداني أن المليشيا الحوثية هاجمت، مواقع تتمركز فيها وحدات القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية بقطاع "الحرّة-قَروض"، جنوبي بلدة حبيل يحيى، بمديرية الحُشا، تحت غطاء ناري مكثف بالأسلحة المتوسطة.

ووفق المصدر، خاضت القوات المشتركة والمقاومة مواجهات عنيفة ضد المليشيا الحوثية انتهت بكسر الأخيرة وإجبارها على التراجع باتجاه مواقعها في حبيل عُبيد وبلدة حبيل يَحيى، مكبدة إياها خسائر بشرية في الأرواح والعتاد.

ورصدت وحدت الاستطلاع منذ وقت مبكر استقدام المليشيا الحوثية تعزيزات بشرية إلى بلدة حبيل يحيى، تابعت تحركاتها واستعدادها للهجوم وهاجمتها قبل تنفيذ عملياتها موجهة لها ضربة قاصمة.

وكانت قد شهدت جبهات الضالع هدوءًا نسبياً، باستثناء تراشقات نارية بالأسلحة الثقيلة تركزت في جبهات المحور الشمالي بقطاع مريس والمحور الشمالي الغربي لجبهات قطاع الفاخر