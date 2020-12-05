‏الإرياني: انفجار مطار صنعاء يؤكد استخدام مليشيا الحوثي الاعيان المدنية لأغراض عسكرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الاعلام معمر الارياني" ان انفجار مخازن للسلاح في مطار صنعاء الدولي يؤكد استغلال مليشيا الحوثي حرم المطار وتحويله الى مخابئ للتدريب وتخزين وتطوير اسلحتها باشراف خبراء خبراء حزب الله وايران، منطلق لشن هجماتها الارهابية".



وأضاف وزير الإعلام في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان الانفجار يؤكد استمرار مليشيا الحوثي المدعومة من ايران في استخدام الاعيان المدنية للأغراض العسكرية وتعريض حياة المدنيين للخطر‏".

واشار الارياني الى ان هذه الحادثة ليست الاولى في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حيث سبق وانفجرت مخازن للسلاح في المنازل والمساجد والمدارس، وأشهرها حادثة إنفجار أحد الهناجر المستخدمة كمعمل لتصنيع وتركيب اجزاء الأسلحة والصواريخ المهربة من ايران بجوار مدرسة للبنات بحي هبره، وراح ضحيته عدد من الابرياء بينهم اطفال‏.

ولفت الارياني، الى ان مليشيا الحوثي تعتبر ان صمت المجتمع الدولي وتغاضيه عن هذه الممارسات وغيرها من الجرائم الارهابية، ضوء اخضر لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات التي يدفع ثمنها المدنيين، واتخاذهم دروعا بشرية لتنفيذ مخططاتها الإجرامية اشباعا لنزواتها التسلطية وقربانا لنظام الملالي في ايران.