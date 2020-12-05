شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسلحون مجهولون يغتالون مدير كلية التربية في محافظة الضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020 الخليج 365 ـ خاص أقدم مسلحون مجهولون، اليوم السبت، على اغتيال عميد كلية التربية في الضالع خالد عبده الحميدي.

وقالت مصادر محلية إن الحميدي اغتيل بينما كان في طريقه إلى مقر عمله. وأكدت المصادر أن حادثة الاغتيال وقعت في الشارع الخلفي المؤدي لـ"العرشي" في المحافظة. وأشارت المصادر إلى أن المسلحين لاذوا بالفرار بعد تنفيذ الجريمة.

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