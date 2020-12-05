‏‏محمد النقيب يكشف آخر التطورات التي تشهدها المعارك

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 كشف النقيب محمد النقيب المتحدث الرسمي للمنطقة العسكرية الرابعة وجبهة محور أبين ، إن حجم الخسائر يكشف ضخامة الهزيمة وفداحة الانكسار العسكري والاعلامي والاخلاقي لمليشيات الاخوان الارهابية ويفاقم وجع شعورها بفداحة تكرار الهجوم الفاشل والتقهقر بهزيمة قاسية.

وأضاف أن هذا الذي اقدمت على تكراره هذه المليشيات الاررهابية اليوم لتتجرع مرارة التنكيل والهزيمة على يد ابطال قواتنا المسلحة الجنوبية بالقطاع الايسر. كشف النقيب محمد النقيب المتحدث الرسمي للمنطقة العسكرية الرابعة وجبهة محور أبين ، إن حجم الخسائر يكشف ضخامة الهزيمة وفداحة الانكسار العسكري والاعلامي والاخلاقي لمليشيات الاخوان الارهابية ويفاقم وجع شعورها بفداحة تكرار الهجوم الفاشل والتقهقر بهزيمة قاسية. وأضاف أن هذا الذي اقدمت على تكراره هذه المليشيات الاررهابية اليوم لتتجرع مرارة التنكيل والهزيمة على يد ابطال قواتنا المسلحة الجنوبية بالقطاع الايسر.

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