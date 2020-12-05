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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبراء: استهداف النخبة الحضرمية التي حاربت الارهاب واعادة الأمن ليست جديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال سعيد بكران رئيس دار المعارف للبحوث والإحصاء تعليقاً على اساءة وزير الخارجية محمد الحضرمي وتصريحاته ضد النخبة الحضرمية ووصفها بالمليشيات.
وقال بكران في حديث لقناة الغد المشرق إن استهداف النخبة الحضرمية التي حاربت الارهاب واعادة الأمن هذه التصريحات ليست جديدة، لان اهداف هذا المشروع معروفه وهي أن تبقى مناطق في الساحل في حالة فراغ أمني ليتيح للمنظمات الإرهابية ليتم استدعاء طرف موالي للإخوان كتركيا.
وحول هذا الأمر قال الخبير العسكري العميد علي ناجي عبيد إن وزير الخارجية الأكثر فشلاً في الحكومة الشرعية، وقال إن النخبة الحضرمية هي تاريخ فقد استطاعت هزيمة الأرهاب وتحرير حضرموت وهزيمة المليشيات، فقد هزيمة القاعدة مشيداً بالدور الكبير للنخبة الحضرمية في مكافحة الإرهاب.
وأشار أنه لابد أن يتم منح النخبة الحضرمية أـوسمة رافضاً تصريحات وزير الخارجية محمد الحضرمي ووصفه لها بالمليشيات.
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