عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي جنوب الحديدة باليمن

السبت 5 ديسمبر 2020

الخليج 365

أدان رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، «الاستهداف الدموي الذي ارتكبته (ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني)، مساء الخميس، باستهدافها مجمعاً تجارياً، جنوب مدينة الحديدة في اليمن، بعدد من قذائف الهاون، والذي أسفر عن مقتل عدد من عمال المجمع وجرح آخرين».



وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان له مساء الجمعة، أن «ارتكاب (ميليشيا الحوثي الانقلابية) هذه الجريمة الإرهابية، بعد ثلاثة أيام فقط من ارتكابها مجزرة دموية أخرى في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، والتي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء، أغلبهم من النساء والأطفال، تعكس تحديها السافر واستخفافها الشديد بكافة الأعراف والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية».

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن بـ«اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لحماية المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب اليمني، ووضع حد للانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها (ميليشيا الحوثي الانقلابية)، واستهدافها الدائم للمدنيين وخروقاتها المستمرة لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة بموجب (اتفاق ستوكهولم)، وهو ما يعكس إصرار (الميليشيا الانقلابية) على تقويض الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة سياسياً، ويؤكد استمرارها في تنفيذ (أجندة النظام الإيراني) التي تهدف إلى نشر العنف والدمار والفوضى في المنطقة العربية».

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه للشعب اليمني ولأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل لكافة المصابين. ومؤكداً «تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع الجمهورية اليمنية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات، للتصدي للجرائم والأعمال الإرهابية، التي تقوم بها (ميليشيا الحوثي الانقلابية)».