تجدّدت المواجهات الجمعة بين القوات الحكومية وميلشيات الانتقالي المدعومة من الإمارات في محافظة أبين (جنوب اليمن).
وقالت مصادر "أن المعارك تجددت صباح اليوم، الجمعة، بشدة بعد أن كانت قد بدأت ليل الخميس الجمعة، من خلال قصف متبادل بين الطرفين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، لتنفجر صباحا من خلال المواجهات العسكرية المباشرة في مختلف الجبهات".
وقال مصدر "إن القوات الحكومية تمكنت من إحراز تقدم والسيطرة على مواقع استراتيجية، من أهمها السيطرة على جبل مديفين، وإحكام الحصار على جبل الصراري القريب من منطقة المخزن ومدينة جعار، أكبر مدن محافظة أبين".
وأفاد "أن التقدم حصل في صفوف ميلشيات "الانتقالي" التي تركت مواقعها وعتادها".
وشهدت الجبهات خلال الأيام الماضية هدوء نسبي، عقب مواجهات دموية بين الطرفين في جبهات الشيخ سالم والطرية بمحيط مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أيام من الهدوء.. تجدد المواجهات بين القوات الحكومية وميلشيات الانتقالي في أبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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