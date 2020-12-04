قصف مدفعي على صعدة و17 غارة على اربع محافظات وقوى العدوان تخرق اتفاق الحديدة 78 مره

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي، اليوم الجمعة، غارات جوية على محافظات مأرب والجوف وصعدة، فيما واصل الجيش السعودي استهدافه للمناطق الحدودية بمحافظة صعدة.

وذكر مصدر أمني أن طيران العدو شن 4 غارات على منطقة الاقشع بمديرية الحزم ومنطقة الخنجر بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وفي مأرب شن 5 غارات على مديريتي مجزر ومدغل.

كما شن 4 غارات على مديرية باقم بمحافظة صعدة ليرتفع عدد الغارات على المحافظة الى 7 غارات، حيث شن طيران العدوان في وقت سابق 3 غارات على مديرية الظاهر الحدودية.

وكان الجيش السعودي شن قصفاً مدفعيا وصاروخيا، اليوم، على قرى آهلة بالسكان بمحافظة صعدة.

وذكر مصدر محلي أن القصف السعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية ادى الى إصابة مواطن وتضرر العديد من المباني.

وفي سياق متصل بالعدوان على اليمن رصدت غرفة ضباط الارتباط بمحافظة الحديدة 78 خرقا لقوى العدوان في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية بينها 4 غارات لطيران تجسسي مقاتل على شارع الخمسين.

وأكد مصدر في غرفة ضباط الارتباط أن بين الخروق تحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والجبلية وشارع الخمسين وكيلو16 و17 خرقًا بقصف صاروخي و مدفعي و43 خرقًا بالأعيرة النارية.

الجدير ذكره انه طيران العدوان شن اليوم غارة جوية على مطار صنعاء الدولي.

وقد اعتبر رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، معاودة العدوان الأمريكي السعودي لاستهداف مطار صنعاء الدولي بأنه دليل فشل وتخبط.

وقال عبدالسلام في منشور له على صفحته بالتويتر : “مطار صنعاء الدولي منشأة مدنية وهي معطلة بفعل الحصار وقد تم قصفها مرات عدة، وتكرار قصفها ليس إلا دليل الفشل والتخبط الذي يعاني منه تحالف العدوان.

وتأتي هذه الغارة بعد سلسلة غارات شنها طيران العدو خلال الأيام الماضية على مطار صنعاء الدولي مستهدفا مرافق المطار الجديد قيد الانشاء.