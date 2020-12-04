شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إغلاق محلات الصرافة في تعز بسبب تدهور العملة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 ديسمبر 2020 الخليج 365 ـ تعز

أغلقت محلات الصرافة أبوابها في محافظة تعز، احتجاجا على تردّي الأوضاع وانهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. وذكر مصدر في "جمعية الصرافين"، في تعز، أن إغلاق محلات وشركات الصرافة يأتي بالتزامن مع أغلاقها أيضا في العاصمة المؤقتة (عدن). وأشار إلى أن ذلك يأتي من أجل الضغط على الجهات المعنية لوضع حلول جذرية للانهيار المتسارع للريال اليمني مقابل الدولار، وأضاف أن المدة الزمنية لإغلاق المحلات غير معلنة أو محددة.

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