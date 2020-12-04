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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمم المتحدة: فرصة منع حدوث مجاعة في اليمن تتضاءل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 ديسمبر 2020
الخليج 365 ـ متابعات
أطلقت الأمم المتحدة أمس الخميس، تحذيرات من أن فرص منع حدوث مجاعة في اليمن، بدأت تضيق أكثر بالنظر إلى نتائج آخر الاحصائيات التي أظهرت مستويات قياسية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في البلد الذي يشهد صراعا منذ ست سنوات. جاء ذلك في بيان مشترك، صادر عن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف). وأوضح أن "تحليل التصنيف المتكامل للأمن الغذائي لليمن أشار إلى عودة ظهور جيوب تعاني بالفعل من ظروف شبه المجاعة (المرحلة الخامسة) لأول مرة منذ عامين، محذراً من أن عدد الأشخاص الذين يرزحون تحت هذه المرحلة الكارثية من انعدام الأمن الغذائي يمكن أن يتضاعف ثلاث مرات تقريباً من 16,500 حالياً إلى 47,000 شخص بين يناير ويونيو من عام…
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