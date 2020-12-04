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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غريفيث: نشعر بخيبة أمل بشأن الأوضاع المأساوية في تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 ديسمبر 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، عن أسفه لعدم إحراز أي تقدم بشأن حل وضع محافظة تعز. وذكر بيان صادر عن مكتب غريفيث أن المبعوث التقى، افتراضياً، ممثلين عن المجتمع المدني في تعز، لجمع وجهات نظرهم حول حلّ للمحافظة بما يتماشى مع اتفاقية "ستوكهولم"، ولبحث النقاش حول كيفية تحسين الوضع الحالي. وأدان غريفيث الوضع الإنساني المتردّي في المحافظة؛ بسبب استمرار إغلاق الطّرق، واستمرار الحرب، وانعدام الأمن. وأكد غريفيث على أن التكلفة البشرية للحرب في تعز غير مقبولة، مشيرا إلى أنه سيواصل جهوده لإيجاد حل سياسي للحرب في اليمن، بما في ذلك مدينة تعز. والأربعاء الماضي، قالت الأمم المتحدة إن الهجمات، التي تتعرض لها مدينة تعز وتسببت في وقوع العديد من الضحايا الأطفال والنساء، "مروعة ولا تغتفر".
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