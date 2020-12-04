المملكة المتحدة تخصص 18.8 مليون دولار إضافية لمساعدة اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات



أعلنت بريطانيا، عن تخصيص 14 مليون جنيه إسترليني (18.86مليون دولار) إضافي لمساعدة اليمن التي تعتبر أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وورد في بيان نشرته وزارة الخارجية البريطانية، إن “تقديم 14 مليون جنيه إسترليني من المساعدات البريطانية الجديدة من شأنه مساعدة 1.5 أسرة في الحصول على المواد الغذائية والأدوية”. وذكرت الخارجية البريطانية أن ذلك يأتي في الوقت الذي يشير فيه تقرير جديد إلى أن تفاقم الأزمة قد تسبب في أن يعيش آلاف الناس في “شبه مجاعة” ويواجهون الجوع الشديد والموت والدمار. ووفق البيان فإن ذلك “يرفع مساهمات المملكة المتحدة هذا العام إلى 214 مليون جنيه إسترليني (288.3مليون دولار)”. ولفت البيان إلى أن تقرير جديد للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) التابع للأمم المتحدة يقول إنّ 16,500 شخص يعيشون بحالة شبه مجاعة في اليمن، وهو رقم من المتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات بحلول شهر يونيو/حزيران 2021. كما إن 13.5 مليون شخص بالإجمالي في اليمن معرضون لخطر الجوع حتى الموت أو أنهم يواجهون صعوبة في تأمين ما يكفي من الغذاء لعائلاتهم في خضم الصراع المستمر. وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: يعيش الآلاف من اليمنيين الآن في حالة مجاعة، ويواجهون الخطر اليومي للمجاعة والصراع. وتابع أنّه لا يمكن لبلاده أن تحل هذه الأزمة وحدها. وحث المانحين الأخرين تسديد الأموال التي تعهدوا بتقديمها والمساهمة بمزيد من الدعم لمنع تحول ذلك الوضع إلى مأساة أكبر.