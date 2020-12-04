عدن.. استمرار انخفاض التوليد في أغلب المحطات الكهربائي بسبب نفاد الديزل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 ديسمبر 2020 الخليج 365 ـ عدن

أكد مصدر في كهرباء عدن أن انخفاض التوليد مستمر في أغلب المحطات نظراً لنفاذ وقود الديزل. وأضاف المصدر، اليوم الجمعة، 04/كانون الأول/2020، أن محطة الحسوة لازالت صفر ميجا منذ 3 اسابيع. وتابع: اليوم خرجت 3 ميجا من محطة السعدي و 5 ميجا من محطة العليان. يشار إلى أن فترة انطفاء الكهرباء عن العاصمة عدن تزايدت على رغم دخول المدينة فصل الشتاء.

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