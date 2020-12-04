غارات جوية على مطار صنعاء ومحافظة صعدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - طائرة مدمرة اثر قصف على مطار صنعاء الدولي يوم 29 ابريل الخليج 365 – صنعاء عاود طيران العدوان الأمريكي السعودي، اليوم الجمعة، استهدافه مطار صنعاء الدولي. حيث شن طيران العدوان غارة جوية على مطار صنعاء الدولي فيما شن ثلاث غارات على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة.. وكان طيران العدوان شن خلال الأيام الماضية سلسلة غارات على مطار صنعاء الدولي مستهدفا مرافق المطار الجديد قيد الانشاء.

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