شكرا لبحثكم عن خبر تقديم مساعدات عاجلة لليمن بـ 14 مليون جنيه إسترليني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت بريطانيا، الخميس، تقديم مساعدات عاجلة إلى اليمن بقيمة 14 مليون جنيه إسترليني، لدعم 1.5 مليون أسرة، في ظل تحذيرات أممية من مستويات خطيرة من المجاعة قد تدخلها البلاد.

يأتي ذلك بعد ساعات من تحذير الأمم المتحدة من وصول معدلات الجوع في اليمن إلى "أرقام قياسية"، وقالت إن "نافذة منع المجاعة في هذا البلد تتضاءل".

وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية في بيان لها، إن "اعلان اليوم بتقديم 14 مليون جنيه إسترليني من المساعدات البريطانية الجديدة، من شأنه مساعدة 1.5 مليون أسرة في الحصول على المواد الغذائية والأدوية".

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن "آلاف من اليمنيين يعيشون الآن في حالة مجاعة، ويواجهون الخطر اليومي".

وأضاف أن "هذه المساعدات الجديدة ستنقذ الأرواح، من خلال ضمان أن يستطيع أكثر اليمنيين فقرا إطعام أسرهم".