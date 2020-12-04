شكرا لبحثكم عن خبر قتلى وجرحى بهجوم باليستي حوثي على المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قُتل وأصيب العشرات من أفراد قوات الجيش اليمني بصاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي، على المنطقة العسكرية الثالثة بمارب؛ وفقا لمصادر ميدانية.

وأوضحت المصادر بإن صاروخاً باليستياً حوثياً سقط على مقر المنطقة العسكرية الثالثة الساعة التاسعة والربع مساء اليوم، موقعاً قتلى وجرحى.

ووفقاً للمصادر فإن الانفجار هز المدينة وشوهد اندلاع نيران كثيفة.

كما شوهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى المنطقة وفرضت الأجهزة الأمنية طوقا أمنيا، ومنعت الاقتراب من المكان.

وكثفت المليشيا من إطلاق الصواريخ صوب محافظة مارب.

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