الإعلان عن صفقة تبادل أسرى جديدة بين الشرعية والحوثيين

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت ميليشيا الحوثي اليوم الخميس، نجاح صفقة تبادل أسرى جديدة مع الحكومة الشرعية في محافظة مارب.
وقال رئيس ما يسمى باللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لميليشيا الحوثي عبدالقادر المرتضى في تغريدة على تويتر تم اليوم الخميس الإفراج عن 6 من أسرى الميليشيا لدى قوات الشرعية.
وأشار المرتضى إلى أن العملية تمت بوساطة محلية.
ولم يتطرق المرتضى إلى عدد الأسرى المفرج عنهم من القوات الحكومية والمقاومة الشعبية.
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