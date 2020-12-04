شكرا لبحثكم عن خبر حادث مروري مروع بالحديدة يودي بحياة نجل شيخ قبلي بارز من عمران وإصابة مرافقيه والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - توفي إبن شيخ قبلي بارز من أبناء محافظة عمران اليوم الخميس، في حادث مروري مروع بمحافظة الحديدة؛ وفقا لمصادر محلية.

وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني "، إن أمين حميد الغولي توفي إثر حادث مروري بمحافظة الحديدة .

وأشارت المصادر الى أن أمين الغولي يعد الإبن الأصغر للشيخ القبلي البارز حميد الغولي والذي توفي وأصيب جميع مرافقيه في الحادث بعضهم حالتهم خطيرة.

و خلال اليومين الماضيين توفي أكثر من 12 شخص من أبناء محافظة عمران في ثلاثة حوادث مرورية أغلبهم من أسرة واحدة .

وترجع أغلب الحوادث المرورية في اليمن إلى السرعه الزائدة وعدم تفقد المركبات وتضرر الطرقات نتيجة لنهب موازنات صيانة الطرق والتي حولتها المليشيا الحوثية الى المجهود الحربي ولعناصر تابعة لها في إطار صفقات فساد كبيرة ومشبوهة.

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