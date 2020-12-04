شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تحشد تعزيزات عسكرية جديدة نحو الحدود مع السعودية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تحشد المليشيا الحوثية في مناطق سيطرتها مقاتلين جدد وآخرين من العناصر السابقة التابعة لهم إلى جبهات الحدود بعد توقف لأكثر من عام بعد تركيز المليشيا الحوثية على جبهات إقليم سبأ - مأرب الجوف البيضاء - بالإضافة إلى جبهات الساحل الغربي؛ وفقا لمصادر محلية، اليوم الخميس.

وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني "، إن الحوثيين يحشدون مقاتلين جدد إلى جبهات الحدود من مناطق سيطرتها وهو ما يكشف عن نوايا المليشيا في تصعيد عملياتها باستهداف المملكة العربية السعودية بعد فشل المفاوضات أكثر من مرة ابتدأ من نهاية عام 2015م وغيرها من الجولات والتي كان آخرها قبل أقل من عام .

وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين الزموا عناصرهم ممن تبقوا من المقاتلين التابعين لهم بالتوجه الى جبهات الحدود بعد تجميعهم في محافظة صعدة بشكل مجموعات صغيرة خوفا من قصفهم بالطيران .

وأكدت المصادر أن الحوثيين حركوا عناصر جديدة أيضا أغلبهم غير مدربين والتي تزج بهم المليشيا الحوثية في حرب عبثية في إطار سياسية المليشيا في خلق ثغرات جديدة لاستنزاف المملكة العربية السعودية .

وبينت المصادر بأن الحوثيين ينظرون إلى مقاتليهم الجدد والذين أغلبهم من أبناء القبائل من طوق صنعاء ينظروا بأن قيمتهم أقل من تكاليف صواريخ الطيران حتى أن المليشيا تحاول استنزاف الشباب بمحافظة صنعاء لتركيع المناطق الواقعة تحت سيطرتهم وفرض نظام ولاية الفقيه .

ونوهت المصادر بأن الحوثيين أصدروا توجيهات بمنع دخول العناصر السلاليه وأبناء محافظة صعدة كونها تدرك ان أغلب قتلاهم تم استهدافهم في جبهات الحدود والذي تكثف فيه المقاتلات السعودية من غاراتها لسد جميع الثغرات التي تحاول المليشيا تحقيق اختراق عبرها في محاولة منها لصنع نصر اعلامي ومعنوي وفرض شروطها على دول التحالف العربي .

وياتي التصعيد الحوثي بعد وصول السفير الايراني الى صنعاء المدعو حسن ايرلو والذي يعد الحاكم الفعلي بهدف تحقيق مكاسب لإيران على حساب الشعب اليمني .