شكرا لبحثكم عن خبر بيان سعودي جدبد بشأن هجمات الحوثيين على المملكة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم، أن هجمات الحوثيين على السعودية والمدنيين في اليمن تؤكد الطبيعة الإرهابية للجماعة.

وقال سفير السعودية بالأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، إن إعلان واشنطن المرتقب تصنيف ميليشيا الحوثي "جماعة إرهابية" خطوة إيجابية.

واضاف المعلمي، أن هجمات الحوثيين على السعودية والمدنيين في اليمن تؤكد الطبيعة الإرهابية للجماعة.

وأوضح أن "الحوثيون ينفذون كل الممارسات التي تؤكد أنهم إرهابيون"، مضيفاً أن "الحوثيون ينتهجون أساليب الابتزاز مع المنظمات الدولية والإنسانية.. ويعرقلون إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها".

وشدد المعلمي على أن "السعودية تتصدى لسلوك إيران المدمر في المنطقة".

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