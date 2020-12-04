شكرا لبحثكم عن خبر قوات التحالف العربي تباغت مليشيا الحوثي بعمليات عسكرية نوعية في ثلاث محافظات يمنية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - باغتت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، خلال الساعات الماضية، مليشيا الحوثي الانقلابية، وشنت عليها ضربات موجعة في ثلاث محافظات يمنية.

وقالت مصادر ميدانية وإعلامية، ان قوات التحالف نفذت عملية عسكرية نوعية ضد المليشيات الحوثية، وشنت على المليشيات ضربات جوية موجعة في مختلف الجبهات.

وأضافت: أن مقاتلات التحالف العربي شنت عدة غارات جوية على مواقع وتجمعات للحوثيين في مناطق متفرقة من مديريات "ماهلية ومدغل وصرواح ومجزر بمحافظة مأرب.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي المليشيات الحوثية بعدة غارات جوية في مناطق متفرقة بمديرية خب والشغف ومحيط مدينة الحزم بمحافظة الجوف، بالإضافة إلى غارات اخرى استهدفت الحوثيين في مديرية نهم شرقي صنعاء.

وبحسب المصادر فإن الضربات الجوية التي شنتها مقاتلات التحالف العربي كبدت مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر فادحة في الارواح والعتاد ودمرت عددا من الآليات العسكرية للمليشيات.