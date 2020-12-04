”مركزي عدن” ينهي حجز أرصدة شركات صرافة و”مارب” يغلقها بشكل نهائي

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يزيد بن سلمان - شبوة - وجه البنك المركزي اليمني بعدن، اليوم الخميس، بانهاء حجز أرصدة خمس شركات صرافة.

وقضى التعميم الذي أطلع عليه " المشهد اليمني "، بالسماح لتلك الشركات باستئناف نشاطها، من بين 30 شركة طالتها هذه القيود قبل يومين، في خضم انهيار قياسي للعملة المحلية هناك.

وفي ذات السياق، وجه فرع البنك المركزي بمأرب، بإغلاق محلات الصرافه اليوم.

يأتي ذلك، بعد أن أغلقت محال الصرافة أبوابها في عدن وتعز، إثر إنهيار قياسي للريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

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