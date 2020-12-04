شكرا لبحثكم عن خبر نذر ”ثورة جياع” قادمة في اليمن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تتوالى التحذيرات من أن اليمن ستشهد "ثورة جياع" قادمة تنطلق شرارتها خلال يناير المقبل.

وقالت الامم المتحدة إن اليمن على موعد مع مجاعة صريحة بحلول العام المقبل، وذلك استنادا الى تحليل مشترك عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الغذاء العالمي واليونيسيف، اليوم الخميس.

وتقول هذه المنظمات ان الارقام المقلقة الواردة في التقرير، يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار للعالم: "اليمن على شفا المجاعة ويجب ألا ندير ظهورنا لملايين الأسر التي هي الآن في أمس الحاجة الينا".

وأشار التحليل المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في اليمن، إلى أن جيوبًا من الظروف الشبيهة بالمجاعة (المرحلة 5) قد عادت بالفعل للمرة الأولى منذ عامين.

وحذر التحليل من أن عدد الأشخاص الذين يعانون من هذه الدرجة من انعدام الأمن الغذائي الكارثي يمكن أن يتضاعف ثلاث مرات تقريبًا من 16500 حاليًا إلى 47000 شخص بين يناير ويونيو العام المقبل.

ولفت الى انه في الوقت نفسه، يحذر تحليل التصنيف الدولي، من أن أعداد الأشخاص الذين يواجهون المرحلة 4 من انعدام الأمن الغذائي - مرحلة الطوارئ - على وشك الزيادة من 3.6 مليون إلى 5 ملايين شخص في النصف الأول من عام 2021، مما يضعهم أيضًا على شفا الانهيار إلى ظروف كارثية، وربما مجاعة بدون تغيير في المسار.

وقال ديفيد بيسلي، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، ان عام 2021، سيكون أسوأ من عام 2020 بالنسبة للأشخاص الأكثر ضعفاً في اليمن.

و أضاف: "لا يزال من الممكن منع المجاعة - لكن هذه الفرصة تتلاشى مع مرور كل يوم".

وتعد المرحلة الرابعة هي تحذير أخير من طيف الجوع في التصنيف الدولي، وسيواجه أكثر من نصف السكان (16.2 مليون) البالغ عددهم 30 مليون نسمة مستويات أزمة انعدام الأمن الغذائي (المرحلة 3 ) بحلول منتصف عام 2021 ، مع وجود العديد على عتبة الانزلاق إلى مستويات متفاقمة من الجوع حيث أنهك أكثر من خمس سنوات من الحرب الأسر وتركهم عرضة بشدة للصدمات.

ونوه بان " إبقاء الناس على قيد الحياة من خلال الحفاظ على تدفق الطعام أمر حتمي، لكن هذه الدورة لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، واليمن بحاجة إلى وقف الصراع، وهو المحرك الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي في البلاد".

من جهته، قال شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ان الدعم الإنساني الفوري والمنسق أمرًا بالغ الأهمية لمنع المجاعة وإنقاذ الأرواح ، في بلد يعتمد على الواردات في 80 في المائة من طعامه وحيث يعيش أكثر من 70 في المائة من السكان في المناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة لكسب عيشهم. لكن النقص الكبير في التمويل يهدد بمزيد من التخفيضات في المساعدة الغذائية التي تعد شريان الحياة ، فضلاً عن خدمات علاج سوء التغذية المنقذة للحياة للأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل أو المرضعات، والدعم الذي يبقي الأسر تنتج الغذاء والدخل الذي تحتاجه للحصول على قوتها.

فيما قالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنريتا فور ، "لا يمكن للعالم أن يقف مكتوف الأيدي بينما تنزلق اليمن إلى المجاعة ويعاني ملايين الأطفال والأسر الضعيفة من الجوع".

وأضافت:"الوضع كارثي بالفعل ، وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة سيموت المزيد من الأطفال. لقد منعنا المجاعة في اليمن من قبل ، وينبغي أن نكون قادرين على منعها مرة أخرى ، مع زيادة الدعم والوصول دون عوائق إلى كل طفل وعائلة محتاجة ".

وبينت ان الأزمة المتصاعدة هي مجموعة من الأسباب المعقدة: اشتداد الصراع الذي أدى إلى انهيار اقتصادي، بما في ذلك الزيادات الهائلة في أسعار المواد الغذائية في جنوب اليمن ، وحظر استيراد الوقود الذي يلحق الضرر بالعائلات في المناطق الشمالية، وضاعفت جائحة كوفيد -19 المعاناة مع انخفاض التحويلات، وجفاف فرص الكسب، وضغط الخدمات الصحية إلى أقصى الحدود، وعرقلت قيود السفر الوصول إلى الأسواق. علاوة على ذلك ، أثرت موجة الجراد، والفيضانات المفاجئة على إنتاج الغذاء المحلي في بعض المناطق، كما أدت التخفيضات في الدعم الإنساني هذا العام ، بما في ذلك المساعدات الغذائية ، إلى محو مكاسب الأمن الغذائي السابقة وتركت الأسر تعاني من فجوات متفاقمة في استهلاك الغذاء.

وحذرت الوكالات من أن التخفيضات في العام المقبل ستستمر وقد يتم توسيعها، ما لم يتم تلقي التمويل بشكل عاجل ، مما يعني أن هذه التوقعات المقلقة قد تكون أقل من الواقع.