شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يصدرون توجيهات لإدارة المرور برفع وتيرة المخالفات المرورية لتعزيز مواردها المالية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت مليشيا الحوثي الانقلابية الإدارة العامة للمرور الواقعة تحت سيطرة المليشيات، برفع وتيرة المخالفات وذلك من أجل تعزيز مواردها المالية على حساب المواطنين البسطاء وخاصة أصحاب سيارات الأجرة .

وقالت مصادر أمنية لـ "المشهد اليمني"، اليوم الخميس، إن الحوثيين أصدروا توجيهات لرجال المرور في مناطق سيطرتها برفع وتيرة المخالفات والانتشار في الشوارع من أجل توفير موارد مالية كبيرة للمجهود الحربي .

واضافت: أن الحوثيين هددوا رجال المرور إذا لم يرفعوا نسبة المخالفات المرورية بنسبة 500 % خلال الشهر الحالي فإنها سوف توقف الحوافز التي تصرفها شهريا لهم كونهم مؤسسة ايراديه .

وأكدت المصادر أن الحوثيين وجهوا باجبار السائقين بدفع المخالفات السابقة والمتراكمة على أغلبهم وخاصة الموظفين والذين عجزوا عن دفع التجديد السنوي بعد قطع المليشيا للمرتبات .

وأوضحت أن الحوثيين وجهوا باحتجاز جميع السيارات التي مازالت بدون لوحات جمركية او غير مرقمة بالإضافة إلى طلب رخصة السائق بشرط أن تكون سارية المفعول .

وتطالب المليشيا الحوثية الموظفين بدفع ما عليهم من رسوم وضرائب بينما هي تعرف جيدا أنها من قامت بإيقاف مرتبات الموظفين لكنها بذلك تحفر قبرها بيدها وتهيئ الشعب للقيام بثورة شعبية عارمة ضدهم .

هذا وكان عدد من الموظفين قد طالبوا الإدارة العامة للمرور بخصم ما عليهم من رسوم وضرائب جمركية من المرتبات المتاخرة التي لدى المليشيا لكن الأخيرة اعتدت على هؤلاء الموظفين وقامت بسجن بعضهم الأسبوع الماضي بحجة إثارة الموظفين .