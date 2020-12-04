شكرا لبحثكم عن خبر ”أمنية تعز” تصدر عشرة قرارات هامة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - عقدت اللجنة الامنية بمحافظة تعز ، اليوم الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة وكيل أول المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي .

حيث وقفت اللجنة في اجتماعها الاستثنائي امام عدد من القضايا والمستجدات الامنية والعسكرية بالمحافظة.

واقرت اللجنة في ختام اجتماعها العديد من القرارات الهامة تمثلت بتوقيف تراخيص البناء في جميع مديريات المحافظة وتراخيص حفر الابار الجوفية ومحطات النفط والغاز لمدة سته أشهر قابلة للزيادة أو النقصان كونها تمثل عامل رئيسي للمشاكل والاقتتال وعلى الجهات المعنية عمل تقييم شامل لما تم استحداثه سابقاً واحالة كل المخالفات للقضاء للبت فيها، وعمل قائمة سوداء بأسماء المطلوبين أمنياً والفارين من وجه العدالة.

وأقرت رفع توصية إلى السلطة القضائية في المحافظة بسرعة البت في القضايا الجسيمة، وإصدار الأحكام فيها بصورة عاجلة، و إتخاذ الإجراءات القانونية قبل أي شخص يقوم بتأجيج الأوضاع واستغلال القضايا الجنائية استغلال سلبي وتوظيفها بطريقة غير أخلاقية ومثيرة للجدل وقيامه بنشر وفبركة الإشاعات الواهية والأخبار الكاذبة والمضللة التي من شأنها تقزم من دور السلطة والأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة وتسعى إلى تشويه صورة تعز الجمالية أمام الرأي العام، وتجريم عملية قطع الطرقات العامة والفرعية تحت أي مطالب كانت ومعاقبة كل من يقوم بالتحريض أو المشاركة في إحداث الفوضى في المحافظة.

وتضمنت القرارات تجريم استخدام الأطقم والآليات العسكرية في الاحتجاجات السلمية وتطويعها للإستغلال الشخصي سواء في القضايا الجنائية أو في الإعتداء على الأراضي العامة أو الخاصة بصدد الإستيلاء على ممتلكات المواطنين ونهب حقوقهم، أو محاولة العبث بالحق العام، وكذلك تجريم حماية المطلوبين أمنياً أو التستر عليهم ومعاقبة كل من يتواطئ معهم أياً كان منصبه أو موقعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، و تجريم عملية تهريب العملة والمشتقات النفطية أو غيرها من السلع والخدمات الأساسية إلى خارج المحافظة واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله ومعاقبة كل من يقوم باحتكار المشتقات النفطية والمواد الغذائية في المحافظة، وايضا تجريم كافة أشكال التحصيل المادي غير المشروع والعمل على تحييد جميع النقاط العشوائية في مداخل ومخارج المحافظة والتي تقوم بابتزاز المواطنين بطريقة غير مشروعة كما هو الحال أيضاً مع متهبشي جبايات الأسواق في المدينة وتوقيف كافة أنواع التحاصيل غير القانونية وتوريدها إلى خزينة الدولة ومعاقبة المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .

كما أقرت توقيف إطلاق النار في الأعراس والمناسبات واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة واللازمة حيال ذلك، وتوقيف حركة الدراجات النارية من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً، و ترقيم كافة أنواع السيارات ومركبات النقل العام والخاص وترقيم الدراجات النارية واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال المخالفة، وإلزام جميع الوحدات العسكرية والأمنية بترقيم كافة الأطقم العسكرية بالزي والرقم الرسمي المعتمد لدى كل وحدة ويميز كل وحدة عسكرية وأمنية عن الأخرى، و تنفيذ جميع هذه القرارات وتطبيقها على أرض الواقع، وعلى الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات لتنفيذ القرارات، وتتحمل كل جهه معنية المسئولية الكاملة في حال عدم التنفيذ.

*مواقع