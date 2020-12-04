”خيوط العمالة” يكشف عن اعترافات خطيرة لخلية تابعة لمليشيا الحوثي

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يزيد بن سلمان - شبوة - تعرض وزارة الدفاع اليمنية وثائق وأدلة واعترافات عناصر خلية إرهابية تعمل لصالح مليشيا الحوثي وإيران، متورطة بارتكاب جرائم إرهابية طالت مدنيين واستهدفت القوات المسلحة.

ويكشف فيلم (خيوط العمالة) الذي سيتم عرضه على قناتي اليمن الفضائية وعدن وتوزيعه لوسائل الإعلام خلال الساعات القادمة اعترافات الخلية الإرهابية الذين ثبُت تخابرها وارتباطها مع قيادات في المليشيا الحوثية تعمل ضمن ما يسمى بالقوة الصاروخية التي يشرف عليها خبراء أجانب، وتثبت الأدلة والوثائق والتحقيقات المسؤولية المباشرة لعناصر الخلية عن جرائم استهداف المدنيين وتحركات الجيش اليمني.

وتؤكد الأدلة والوثائق أن عناصر تلك الخلية متورطين في ارتكاب جرائم التخابر مع العدو الحوثي وإيران، وقاموا بتشكيل خلايا تجسسية واستقطاب ضباط وأفراد في صفوف الجيش وتبادل الأدوار فيما بينهم باستهداف المنشآت الحيوية والمرافق والمواقع والآليات والمعدات والأسلحة العسكرية المعدة للدفاع عن البلاد؛ ومهاجمة رجال القوات المسلحة واغتيال منتسبيه، كما تورطوا في ارتكاب جريمة رفع احداثيات لعدد من المواقع والمنشآت والمنازل ومخيمات النازحين والأعيان المدنية لاستهدافها بالصواريخ البالستية نتج عنها قتل المئات من أفراد القوات المسلحة وتخريب وتعييب واتلاف منشآت وآليات ومعدات يستخدمها الجيش والمعد للدفاع عن البلاد في مواجهة مشروع المليشيا المتمردة.

وأثبتت الاعترافات تورط تلك العناصر الإرهابية في ارتكاب جرائم إفشاء أسرار الدفاع المتمثل في المعلومات القتالية والحربية ونقل الاخبار والمعلومات المتعلقة بقوام الجيش ومعداته وآلياته وتشكيلاته بقصد الخيانة والإضرار بالعمليات القتالية.

ونجحت الأجهزة الاستخباراتية والأمنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية بوقت سابق في رصد وتعقب الخلية الارهابية وإلقاء القبض على عدد من عناصرها، وتفكيك وكشف خلايا أخرى وإفشال مخططاتها لارتكاب عمليات إرهابية.

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