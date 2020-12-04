شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يدمر مخزن أسلحة ومدرعات لميليشيا الحوثي في صرواح بمأرب والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تتكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال مواجهات عنيفة مع قوات الجيش الوطني في محافظة مأرب.

وتمكن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية من تدمير مخزن سلاح وإحراق أطقم وآليات عسكرية أخرى تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة صرواح، غربي محافظة مأرب.

جاء ذلك في هجوم نفذه الجيش اليوم الخميس على مواقع إمداد وتسليح مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، في جبهة صرواح.

وأسفر الهجوم عن تدمير مخزن المليشيا وما بداخله من ذخائر وأسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة، وتدمير نقاط إمداد وتموين غذائية، واحراق ثلاثة اطقم وإعطاب مدرعة، كانت تحمل على متنها رشاش عيار 14.5 ملي روسي الصنع.