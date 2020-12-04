شكرا لبحثكم عن خبر إمرأة من بين كل خمس نساء تتعرض للعنف في اليمن وثمان دول عربية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أجرى المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية بالشراكة مع شركة ريوي دراسة استقصائية على شبكة الإنترنت في 9 دول بالمنطقة (مصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وفلسطين، وتونس، واليمن) لتوثيق الأثر المتعلق بالنوع الاجتماعي لكوفيد-19 على الرجال والنساء في المنطقة، مع التركيز على أدوار الجنسين والمواقف والممارسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة.

ووفقاً لدراسة الهيئة الإقليمية، فقد أعربت امرأة واحدة على الأقل من كل 5 نساء في 8 دول عربية عن خوفها من العنف الأسري من قبل الزوج أو أي فرد آخر من أفراد الأسرة.

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