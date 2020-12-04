مجزرة جديدة ومروعة ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في الحديدة

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يزيد بن سلمان - شبوة - ارتكبت ميليشيا الحوثي الانقلابية مجزرة جديدة مروعة بحق المدنيين في مدينة الحديدة خلال قصف مدفعي طال مجمع إخوان ثابت الصناعي.

وأفادت مصادر طبية أن الحصيلة الأولية لضحايا قصف الحوثيين على مجمع أخوان ثابت بلغ تسعة شهداء وسبعة جرحى .

وأوضحت المصادر أن عدد الضحايا مرشح للزيادة بسبب القصف المدفعي العنيف الذي شنته مليشيات الحوثي مساء اليوم الخميس وطال المجمع التجاري والصناعي .

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