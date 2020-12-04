شكرا لبحثكم عن خبر أول تحرك شعبي يندد بانهيار الريال اليمني إلى أدنى مستوى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انخفض الريال اليمني، إلى أدنى مستوياته، ليبلغ سعر الصرف اليوم الخميس، 898 ريالا للدولار الواحد، و 235 مقابل الريال السعودي، في أسواق العاصمة المؤقتة عدن خلال التعاملات المسائية، مقارنة بنحو 600 ريالا للدولار في المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

وهذا هو أضعف مستوى للريال اليمني منذ قرابة 20 شهرا، متأثرا فيما يبدو، بتنازع السلطات المالية، وحالة عدم اليقين بشأن مسار المشاورات السياسية بين الفصائل الجنوبية والحكومة اليمنية المعترف بها.

و كانت إصلاحات حكومية ووديعة سعودية بملياري دولار، أسهمت مطلع العام الماضي في كبح جماح تدهور تاريخي للعملة اليمنية، من 800 ريال للدولار الاميركي نهاية عام 2018، الى نحو 460 ريالا.

وفي ذات السياق، نظم عشرات النشطاء والحقوقيين، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر السلطة المحلية بمدينة المكلا، عاصمة المحافظة للتنديد بانهيار الريال، وتدهور الأوضاع المعيشية.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات مدون عليها: "نرفض انهيار العملة.. لا للفساد.. لا لنهب الثروة"، "نطالب بصرف الرواتب المنقطعة منذ أشهر"، "نطالب بإيقاف رواتب الوزراء بالعملة الصعبة"، "نطالب بالشفافية في إيرادات المحافظة".

واليوم الخميس، أعلنت جمعية الصرافين بمدينة عدن، إغلاق جميع شركات الصرافة عقب انهيار متسارع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، إذ بلغ سعر الدولار الأمريكي الواحد 880 ريالًا يمنيا، في واقعة غير مسبوقة.

والثلاثاء الماضي، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن، إن الريال اليمني فقد 250 بالمئة من قيمته منذ بدء الحرب عام 2015، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 140 بالمئة، فيما يؤكد اقتصاديون إن العملة اليمنية فقدت نحو 400 بالمائة من قيمتها.