شكرا لبحثكم عن خبر ولادة طفل يمني بأربع أرجل وحوضين "تفاصيل" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ولد صبي بأربع أرجل وحوضين من دون أعضاء تناسلية بمدينة المكلا، بساحل محافظة حضرموت قبل أيام؛ وفقا لما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصف الرواد حالة الطفل بأنه ”معجزة الله“، كونها خارجة عن المألوف بالنسبة لهم.

وسيحتاج الصبي الذي لم يكشف عن اسمه إلى إجراء عملية جراحية في الخارج، وفق ما أكده الطبيب الجراح بمستشفى حضرموت الحديث، أحمد باخلعة.

ويبدو أن حالة الصبي النادرة ناتجة عن توأم طفيلي، إذ يعلق جزء من التوأم الملتصق الذي لم يتطور بشكل كامل إلى جنين.

وأظهرت الصورة الحالة النادرة التي تحدث للمرة الثانية في محافظة حضرموت، اذ ولد توأم آخر ملتصق الرأس في سيئون هذا العام.

ونقلت أسرة الطفل، الصبي للمستشفى للنظر في حالته؛ لكن الطبيب الجراح أكد احتياجه للنقل للخارج.

كما تفاجأ الطبيب برؤية ما حدث، وقال إن الصبي سيحتاج إلى نقله للخارج لتلقي العلاج.

هذا ولم يكشف الأطباء عن سبب حالة الجنين، ولكن يبدو أنه ناتج عن توأم طفيلي، ففي هذه الحالة النادرة، قد تبقى الأجزاء غير المتطورة من التوأم في الطفل عند ولادته، وعادة ما يتطلب عملية جراحية لإزالة النمو الزائد.