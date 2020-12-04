شكرا لبحثكم عن خبر أم تشاهد بعينها تمزق جسد ابنها بفعل لغم حوثي وتروي المأساة "فيديو" والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تستمر جرائم مليشيا الحوثي في ملاحقة اليمنيين بكل مكان وصلت إليه.

ووثق مقطع فيديو لحظات حزن وبكاء تدمي القلوب، روت خلاله امرأة يمنية كيف قتل ابنها أمام عينها؛ بسبب الألغام التي تنشرها ميليشيات الحوثي في العديد من الأراضي اليمنية؛ وتساءلت الأم المفطور قلبها: «ما ذنب الأطفال؟».

وقالت والدة الطفل عمار عكاش بطيط (8 أعوام)، إنها خرجت ذات صباح مع نجلها لرعي الأغنام، وكانت تمشي على مسافة منه، وإذا بانفجار لغم حوثي يقضي على حياة ابنها، فتسقط أرضًا من هول الصدمة والفاجعة مغشيًّا عليها، وفقًا للعربية.

وأضافت: «ما ذنبنا نحن؟! نعيش حياة صعبة ولم نسلم من بطش الميليشيا وإجرامها؟ ما ذنب الأطفال عندما يتعرضون لجرائم الحوثيين؟».

وذهب عمار مع والدته لرعي الأغنام في الأرجاء القريبة من منزلهم، ولم يكن يعلم أن إحدى أدوات الموت التي زرعتها الميليشيات كانت له بالمرصاد.

وما إن كان الطفل يسير بعد قطيع أغنامه القليلة، وأمام مرأى عينَي أُمه، إذا بلغم حوثي ينفجر به ويهز أرجاء المكان بدويّه، ليُمزِّق جسد الطفل الحالم بالحياة إلى أشلاء.

وعمار، واحد من الأطفال الذين صادرت ألغام ميليشيا الحوثي الإرهابية، حقهم في الحياة، وسط تحذير من الحكومة اليمنية من تداعيات الجريمة الحوثية.