شكرا لبحثكم عن خبر ميليشيا الحوثي تشن حرب شعواء على ذوي الدخل المحدود في مناطقها ( تفاصيل) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - يشكو المواطنون ذوي الدخل المحدود في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي من الإتاوات والقيود المفروضة عليهم من قبل الميليشيا، مشيرين إلى استمرار الميليشيا في محاربة أرزاقهم واستنزاف مدخراتهم، ما أدى إلى استفحال الأزمات الاقتصادية.

وأفادت مصادر محلية إن عناصر ميليشيا الحوثي لا تزال تطارد الباعة الجائلين وتفرض الإتاوات على التجار، مؤكدة أن الحوثيين أخلوا عددا من الأسواق من الباعة بقوة السلاح.

وأضافت المصادر، أن المليشيا لم تكتف بإخفاء المشتقات النفطية التي تتدفق إلى الموانئ وبيعها في السوق السوداء بل تعمل على محاربة من لجأوا إلى البحث عن بدائل من سائقي الأجرة وغيرهم المعتمدين على النفط في أعمالهم، ومنها العمل كبائع متجول أو عمل بسطات متواضعة، معتبرين أن ما يجري من حملات ضد الجوعى الذين يعملون من أجل لقمة العيش دون الحاجة للآخرين بمثابة "حرب شعواء" ضد الشعب.

ولفتت إلى أن هناك دوريات مسلحة تفرضها المليشيا في الشوارع والأسواق الشعبية في صنعاء وتنهب بسطات اليمنيين الذين رفضوا دفع مبالغ مالية كبيرة لما يسمى بـ"المجهود الحربي".

ويعكس الانتشار الحوثي الكثيف والمسلح في العاصمة اليمنية تخوف مليشيا الانقلاب من هبة شعبية على خلفية تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وأكد مراقبون يمنيون، أن الوضع في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثي أصبح مؤهلاً للانفجار نتيجة انهيار العملة وارتفاع الأسعار وغياب الخدمات ومقومات العيش والاستقرار.