شكرا لبحثكم عن خبر بالصور.. نسيان” لفة شاش”في بطن مريضة بمحافظة إب والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - في حادثة ليست بالجديدة ترك الأطباء في بطن إحدى المريضات لفة شاش بعد إجراء عملية حراحية لها في محافظة إب وسط البلاد.

ونقلت مصادر محلية أن أم فؤاد سعيد عبده ناجي وهي من أبناء الأجراف وصلت إلى مستشفى الرجاء التخصصي بمحافظة إب وأجريت لها عملية جراحية لتركيب دعامة.

ووفقا للمصادر فإن الأطباء بعد الانتهاء من إجراء العملية نسوا بداخل بطنها لفة شاش مما أدى إلى تمزق الأمعاء.

وأجريت لها بعد ذلك ثلاث عمليات لإصلاح ضرر تمزق الأمعاء غير أنها بلا جدوى ، لتضطر إلى استخدام أنبوب جانبي للتبرز.

وما يزيد الأمر غرابة أن إدارة المشفى تحاول إقناع ولدها فؤاد بإخراج أمه من المشفى وقد توسط أحد القضاة أن يأخذ 100 ألف ريال ويذهب بأمه خارج المستشفى لتموت بعيدة عن الأيادي الفاعلة.

لم يجد فؤاد حلا سوى تقديم شكوى إلى اللجنة الطبية بالمحافظة ، والتي بدورها أخذت ملف الشكوى ووضعته جانبا وقطع مواعيد لتطفيش الناس من القدوم إليها.

أم فؤاد وقبلها الكثير ممن ترك الأطباء بداخلهم أدوات جراحة أو أي شيء في استهتار واضح بحياة الناس مع غياب الدولة والرقابة من الجهات المعنية التابعة للمليشيا التي تسيطر على المحافظة ولا تعمل إلا في مشكلات الأراضي التي تدر عليهم دخلا خياليا.