تعرف على موقع اليمن في قائمة أخطر الأماكن على وجه الأرض

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يزيد بن سلمان - شبوة - ذكر تقرير لشركة الاستغاثة الدولية، أن اليمن تحتل موقعاً متصدراً في قائمة أخطر الأماكن على وجه الأرض، من حيث الأمن والسلامة للمسافرين.

وأوضحت الشركة، وهي متخصصة في الخدمات الأمنية، ومقرها سنغافورة، أن اليمن ضمن أخطر ست دول على وجه الأرض.

واستندت الشركة في تقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، الى عدة عوامل بينها التهديدات الأمنية والسياسية والوضع الاجتماعي والوضع الصحي لهذه البلدان.

ونشرت الشركة خريطة تفاعلية سنوية تُظهر الأماكن التي من المرجح أن يواجه فيها المسافرون مخاطر أمنية بناءً على تهديد العنف السياسي والاضطرابات الاجتماعية والجرائم العنيفة.

وشملت القائمة أيضاً البلدان التي لا توفر نظاماً صحياً مناسباً ويوجد بها خطر عالٍ من الوقوع في مشاكل طبية، وجاءت على رأسها اليمن وليبيا وكوريا الشمالية وجنوب السودان.

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