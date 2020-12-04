قيادي مؤتمري يروي الاتصال الأخير بين الصماد وطارق صالح في انتفاضة ديسمبر وتهديد الأخير للصماد إذا لم يغادر صنعاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - روى القيادي المؤتمري أكرم حجر تفاصيل المكالمة الأخيرة بين الهالك صالح الصماد وقائد المقاومة الوطنية طارق صالح إبان ثورة ديسمبر في العام 2017. ووفقا لحجر فقد أجرى صالح الصماد مكالمة هاتفية بطارق صالح وحل الثورة بالتفاهم طاابا لقاء الرئيس السابق علي عبد الله صالح منه أو من مشائخ تم توسيطهم. ورد طارق صالح بتحذير شديد اللهجة لصالح صماد قال فيه لديك ثلاث ساعات لمغادرة صنعاء مالم فإن مصيرك سيكون مخزي. واندلعت في ال ٢ من ديسمبر انتفاضة شعبية قادها الرئيس السابق علي عبد الله صالح وكانت قد نجحت في بدايتها بالسيطرة على معظم أحياء العاصمة صنعاء وعدد من مدن المحافظات كحجة والمحويت.

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