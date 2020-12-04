شكرا لبحثكم عن خبر بالاسم.. استشهاد عدد من ضباط وأفراد الجيش الوطني بمأرب والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أستشهد عددا من أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في جبهات محافظة مأرب شرقي اليمن، خلال المعارك التي يخوضها الجيش ضد مليشيات الحوثي الانقلابية.

وقالت مصادر ميدانية وإعلامية، إن عددا من أفراد الجيش الوطني والمقاونة استشهدوا اثناء المواجهات المسلحة مع مليشيا الحوثي في جبهتي رغوان والجوبة خلال اليومين الماضيين.

وذكرت المصادر أنه قد استشهد من القوات الحكومية في جبهة رغوان كلا من: (العقيد/اسماعيل شملول المرواني - القيادي/رايد صالح جارالله الشبواني- عبدالملك محمد الحاسر - مبخوت مسفر القاضي المهشمي - عمار ياسر منصور المطحني، بالإضافة إلى ناصر حسن عبدربه ملح الذي استشهد في الجوبه).

بالمقابل، أعلن الجيش الوطني، الأربعاء، سيطرته على سلسلة جبلية إستراتيجية شمال غربي محافظة مأرب بعد معارك شرسة مع جماعة الحوثي.

ونقل موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش الوطني عن اللواء 22 مشاة في الجيش، العميد عبده المخلافي، قوله إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمكنا من تحرير السلسلة الجبلية المطلة على وادي السلام في مديرية رغوان شمال غربي مأرب.

وأشار إلى أن جماعة الحوثي تكبدت خسائر فادحة، إضافة إلى تدمير آليات تابعة لمسلحي الجماعة. كما لفت إلى أن الجماعة باتت ضعيفة جداً وتتقهقر كل يوم.

ومنذ أشهر ارتفعت وتيرة المعارك بين قوات الجيش الوطني ومليشيا جماعة الحوثي في محافظة مأرب التي يسعى الحوثيون لانتزاعها لما تشكله من أهمية إستراتيجية خصوصا احتواءها ثروة غازية ونفطية.

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